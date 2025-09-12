ЕС захотел запретить российским туристам ездить в Европу: что попало в новый пакет санкций

Евросоюз собирается представить новый пакет санкций против России 15 сентября, в число ограничений могут включить ужесточение правил выдачи туристических виз россиянам. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщило агентство ANSA .

ЕС решил пересмотреть условия выдачи виз ввиду увеличившегося числа поездок российских туристов в европейские страны. Также ограничения могут коснуться дипломатов, добавило издание.

Какие именно изменения планируют внести в процедуру выдачи виз, пока неизвестно.

Упрощенное визовое соглашение Евросоюз приостановил в сентябре 2022 года. После нововведений визовый сбор повысили с 35 до 90 евро, а также увеличили сроки рассмотрения документов.

Некоторые европейские страны пошли еще дальше — они полностью прекратили выдачу туристических виз россиянам. В список этих государств вошли Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия.

Ранее издание сообщило, что польская сторона предложила запретить российским дипломатам свободно перемещаться по странам ЕС. Инициаторы выразили уверенность, что на этот шаг нужно пойти из соображений безопасности.