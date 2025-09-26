ЕС подготовил кредит Украине за счет замороженных активов России

Евросоюз может выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов без единогласного одобрения всех стран сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным издания, предложение Еврокомиссии о предоставлении Киеву кредита на 140 миллиардов евро могут принять большинство стран-членов, а не в единогласном порядке.

В статье Politico указали, что Еврокомиссия озвучила предложение о выделении Украине «репарационного кредита» за счет российских активов.

Ранее в ЕК предложили принимать решение о продлении антироссийских санкций большинством голосов, а не единогласным одобрением. Таким образом можно будет обойти позицию Венгрии, которая выступит с блокировкой этого процесса.

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал судить причастных к распродаже российских активов западных деятелей.