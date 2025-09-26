ЕС подготовил кредит Украине за счет замороженных активов России
Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Украине без одобрения всех стран
Евросоюз может выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов без единогласного одобрения всех стран сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, предложение Еврокомиссии о предоставлении Киеву кредита на 140 миллиардов евро могут принять большинство стран-членов, а не в единогласном порядке.
В статье Politico указали, что Еврокомиссия озвучила предложение о выделении Украине «репарационного кредита» за счет российских активов.
Ранее в ЕК предложили принимать решение о продлении антироссийских санкций большинством голосов, а не единогласным одобрением. Таким образом можно будет обойти позицию Венгрии, которая выступит с блокировкой этого процесса.
Бизнесмен Олег Дерипаска призвал судить причастных к распродаже российских активов западных деятелей.