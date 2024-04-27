Евросоюз призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate | 360°

Мир 27 апреля 2024, 22:37 Евросоюз призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и BSH Hausgerate РИА «Новости»

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Европейский союз призвал Россию отменить решение о передаче российских активом итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы». Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями», — говорится в документе.

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До этого глава МИД Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова, чтобы получить объяснения по поводу национализации активов компании Ariston Thermo Group.

Таяни посчитал эту передачу неожиданной, добавив, что итальянское правительство будет защищать интересы своих компаний на международных рынках. Он также отметил, что итальянское правительство в связи с этим начало работать с Германией и Брюсселем.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов российских дочерних предприятий Ariston и BSH Hausgerate российской компании «Газпром бытовые системы». Указ вступил в силу с 27 апреля 2024 года.