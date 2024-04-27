Глава МИД Италии поручил вызвать посла России | 360°

27 апреля 2024, 13:52
Глава МИД Италии поручил вызвать посла России
Глава МИД Италии поручил вызвать посла России после решения о передаче Аriston
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после передачи во владение «Газпрома» российской дочки компании Ariston. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Поручил секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Кабмин Италии попросит объяснений относительно национализации Ariston Thermo Group. Правительство начало совместную работу совместно с Германией и Брюсселем», — написал глава ведомства.
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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о передаче в управления АО «Газпром бытовые системы» акций дочерних компаний BSH Hausgerate и Ariston.
АО «Газпром бытовые системы» входит в структуры государственной корпорации и занимается выпуском бытовой техники под марками Flama и Darina. Компания BSH Hausgerate производила стиральные машины и холодильники на заводах под Санкт-Петербургом, а Ariston продавала продукцию Rendamax и Elco.
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