Глава МИД Италии поручил вызвать посла России | 360°

Мир 27 апреля 2024, 13:52 Глава МИД Италии поручил вызвать посла России Глава МИД Италии поручил вызвать посла России после решения о передаче Аriston Giuseppe ''Pino'' Fama / Global Look Press

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после передачи во владение «Газпрома» российской дочки компании Ariston. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Поручил секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Кабмин Италии попросит объяснений относительно национализации Ariston Thermo Group. Правительство начало совместную работу совместно с Германией и Брюсселем», — написал глава ведомства.

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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о передаче в управления АО «Газпром бытовые системы» акций дочерних компаний BSH Hausgerate и Ariston.

АО «Газпром бытовые системы» входит в структуры государственной корпорации и занимается выпуском бытовой техники под марками Flama и Darina. Компания BSH Hausgerate производила стиральные машины и холодильники на заводах под Санкт-Петербургом, а Ariston продавала продукцию Rendamax и Elco.