Российские «дочки» Ariston и Bosch сменили собственника | 360°

26 апреля 2024, 18:39
Российские «дочки» Ariston и Bosch сменили собственника
Российские «дочки» Ariston и Bosch перешли к «Газпром бытовые системы»
Акции российских дочерних компаний предприятий Ariston и Bosch перешли в управление АО «Газпром бытовые системы». Такой приказ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
Из текста приказа следует, что полная доля ООО «Аристон Термо Русь» (Ariston Holding N.V.) и ООО «БСХ Бытовые приборы» (BSH Hausgerate GmbH) перешли во временное управление АО «Газпром бытовые системы».
ООО «БСХ бытовые приборы» производило в России холодильники и стиральные машины на двух заводах в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.
Кроме того, компания занималась гарантийным обслуживанием бытовой техники принадлежащих немецкой группе BSН марок Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.
В марте 2022 года компания объявила о приостановке работы предприятий в связи с прекращением поставок запасных частей из Европы в связи с введенными санкциями.
ООО «Аристон Термо Русь» продавало в России продукцию Ariston, Rendamax, Elco, Ecoflame. Кроме того, головная компания владела заводом по производству накопительных водонагревателей во Всеволожске Ленинградской области.
АО «Газпром бытовые системы» входит в структуры госкорпорации и занимается выпуском бытовой техники под марками Darina и Flama.
Бизнес
Владимир Путин
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