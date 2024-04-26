Российские «дочки» Ariston и Bosch сменили собственника | 360°

Общество 26 апреля 2024, 18:39 Российские «дочки» Ariston и Bosch сменили собственника Российские «дочки» Ariston и Bosch перешли к «Газпром бытовые системы» РИА «Новости»

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Акции российских дочерних компаний предприятий Ariston и Bosch перешли в управление АО «Газпром бытовые системы». Такой приказ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Из текста приказа следует, что полная доля ООО «Аристон Термо Русь» (Ariston Holding N.V.) и ООО «БСХ Бытовые приборы» (BSH Hausgerate GmbH) перешли во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

ООО «БСХ бытовые приборы» производило в России холодильники и стиральные машины на двух заводах в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

Кроме того, компания занималась гарантийным обслуживанием бытовой техники принадлежащих немецкой группе BSН марок Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.

В марте 2022 года компания объявила о приостановке работы предприятий в связи с прекращением поставок запасных частей из Европы в связи с введенными санкциями.

ООО «Аристон Термо Русь» продавало в России продукцию Ariston, Rendamax, Elco, Ecoflame. Кроме того, головная компания владела заводом по производству накопительных водонагревателей во Всеволожске Ленинградской области.

АО «Газпром бытовые системы» входит в структуры госкорпорации и занимается выпуском бытовой техники под марками Darina и Flama.