Евросоюз признал нехватку денег на помощь Украине

Евросоюз поддержал Украину военными поставками и обучением военнослужащих. Денег на продолжение помощи недостаточно, заявила после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Министры признали необходимость решения проблемы дефицита финансирования Украины и привлечения России к ответственности за ущерб, причиненный войной. Для достижения этой цели крайне важно изучить все доступные возможности, минимизируя потенциальные риски», — привела ее слова пресс-служба объединения.

Отвечая на вопросы журналистов, Каллас уточнила: дефицит финансирования Украины огромный, искать деньги нужно уже сейчас. По ее словам, некоторые страны, такие как Бельгия, пока не готовы обсуждать вопрос.

В качестве одного из способов заткнуть брешь в бюджете участники встречи в Копенгагене обсудили использование замороженных российских активов. Каллас заявила, что важно было услышать доводы всех сторон. Окончательное решение не принято, дискуссия продолжится.

Ранее она анонсировала увеличение группировки европейских инструкторов на Украине. Каллас заявила, что это произойдет после перемирия.