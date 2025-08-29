ЕС предварительно согласовал увеличение числа инструкторов для ВСУ

Министры иностранных дел и обороны стран Европейского союза пришли к предварительным договоренностям об увеличении числа инструкторов, которые займутся обучением украинских военных. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступила глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас.

Она подчеркнула, что окончательное решение должен утвердить Совет Евросоюза.

«У нас есть общее соглашение о расширении мандата нашей тренировочной миссии, чтобы осуществлять подготовку на территории Украины», — заявила Каллас.

Вероятных сроков запуска такой программы она не назвала. Но в своем выступлении перед началом встречи отметила, что основным пунктом повестки станет разработка шагов для «следующего дня» после возможного перемирия.

Глава дипкорпуса Евросоюза добавила, что речь пойдет об изменении мандатов учебной и военной миссии на Украине, а также о поддержке оборонной промышленности страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предостерегал европейские страны от размещения на Украине своих военных. Он пояснял, что без мандата постоянных членов Совета Безопасности ООН никто не может гарантировать их безопасность.