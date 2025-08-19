Каллас объявила, что ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

По итогам экстренного онлайн-саммита глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией и будет оказывать дальнейшую поддержку Украине. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X .

Каллас подчеркнула, что ЕС намерен участвовать в обеспечении «надежных гарантий безопасности» для Киева. В частности, за счет подготовки военнослужащих, укрепления вооруженных сил и оборонной промышленности Украины.

Кроме того, Каллас сообщила, что Евросоюз продолжит оказывать давление на российскую военную экономику и готовит новый пакет санкций, который планируют утвердить в ближайший месяц.

Ранее глава евродипломатии отмечала, что ЕС уже работает над 19-м пакетом санкций против России. Кроме того, Евросоюз готовится выделить Украине четвертый транш макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро.