Евросоюз придумал вариант сохранения санкций против России в случае вето Венгрии

Евросоюз рассматривает «запасные варианты» сохранения антироссийских санкций при условии отказа Венгрии их продлевать. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Политики ЕС пытаются убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в необходимости продления санкций против России и сохранения заморозки российских государственных активов в Евросоюзе и «разрабатывают меры, которые могли бы защитить по крайней мере некоторые» из рестрикций, пояснили авторы материала.

Поскольку большая часть заблокированных после начала специальной военной операции активов (примерно 260 миллиардов евро) находится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, базирующемся в Бельгии, чиновники ЕС предложили обратиться к указу бельгийского короля, который был принят в 1944 году. Согласно этому документу, король Филипп сможет блокировать передачу активов из страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, после инаугурации новооизбранного президента США Дональда Трампа странам ЕС предстоит строить диалог с российскими властями без санкций. Отменить антироссийские санкции он призывал ещё в ноябре 2024 года. Политик считает, что Евросоюзу следует принять это решение, чтобы укрепить собственную экономику.