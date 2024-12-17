Евросоюз пересмотрит подход к конфискации российских активов

Европейский союз занялся оценкой юридических и финансовых последствий возможной конфискации активов Центрального банка России для помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Евросоюз оценивает правовые и финансовые последствия конфискации активов российского Центробанка, находящихся под санкциями», — отметили в материале.

По данным издания, некоторые члены ЕС пытаются возобновить дискуссии о полном задействовании замороженных российских активов. При этом в Германии, Бельгии и Люксембурге уже выразили обеспокоенность идеей конфискации.

Кроме того, такой подход к конфискации может спровоцировать попытки третьих стран вывести активы из государств Евросоюза. Среди них Китай и Саудовская Аравия.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у России есть право на замороженные в Европе активы, но назад она их не получит. В ноябре Франция пообещала поставить Украине военную помощь за счет доходов от российских активов.