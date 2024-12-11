Каллас усомнилась, что от замороженных активов России «что-то осталось»

Каллас выразила сомнение, что от замороженных в ЕС активов РФ что-то останется

Новая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия имеет право на замороженные в Европе активы, но не получит их назад, пока средства не будут использованы на восстановление Украины. Об этом сообщило издание Politico .

«Но я сомневаюсь, что там что-нибудь еще останется», — высказалась она.

Ранее США выделили Украине 20 миллиардов долларов в рамках 30-летнего кредита, который будет обеспечиваться процентами от замороженных российских активов. Большая часть этих денег хранится в Евросоюзе. Еще 30 миллиардов выделят другие страны, входящие в «Большую семерку».

Также за счет доходов от российских активов Франция в конце ноября пообещала поставить Украине военную помощь, в том числе ракеты. Министр обороны страны Себастьян Лекорню назвал такую схему значительной победой для французского бюджета.