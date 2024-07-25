Евросоюз отмахнулся от жалобы Венгрии и Словакии на Украину из-за транзита нефти

FT: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти через Украину

Несмотря на тяжелые экономические последствия, Евросоюз не поддержал призыв Венгрии и Словакии возобновить транзит российской нефти через Украину. Об этом сообщила газета Financial Times .

Представители Венгрии и Словакии пожаловались на решение властей Украины остановить перекачку нефти компании «Лукойл» через свою территорию. Торговые представители стран блока обсудили этот вопрос 24 июля.

Комиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюзу потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки ситуации. Его поддержали 11 стран блока и ни одна не встала на сторону обратившихся. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что обсуждение перенесли на более поздний срок. Он призвал решить проблему как можно скорее.

Один из дипломатов заявил журналистам, что приостановка поставок повлечет за собой серьезные последствия. Он напомнил о неспособности Словакии импортировать нефть из России.

Украина остановила транзит нефти в июле, сообщили «Известия». Словацкий президент Петер Пеллегрини пригрозил ответными мерами, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил ее в нарушении соглашения между с Евросоюзом.