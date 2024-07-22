Венгрия предупредила Украину о последствиях остановки транзита нефти
МИД Венгрии назвал решение Украины остановить транзит нефти враждебным
Венгрия считает решение Украины приостановить транзит нефти из России враждебным. Если ее не удастся убедить возобновить поставки, Европа сможет не выполнять пункты соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в эфире телеканала M1.
«Этот шаг Украины нарушает пункт соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации», — подчеркнул он.
Сийярто уточнил, что Украина не имеет права нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через свою территорию.
По словам министра, Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией и прорабатывают «юридические решения» вопроса с остановкой транзита нефти.
Он напомнил, что Украина импортирует электроэнергию из Венгрии.
Ранее издание Politico сообщило, что Венгрию ждет энергетический кризис из-за действий Украины.