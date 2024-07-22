Венгрия предупредила Украину о последствиях остановки транзита нефти

Венгрия считает решение Украины приостановить транзит нефти из России враждебным. Если ее не удастся убедить возобновить поставки, Европа сможет не выполнять пункты соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в эфире телеканала M1 .

«Этот шаг Украины нарушает пункт соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации», — подчеркнул он.

Сийярто уточнил, что Украина не имеет права нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через свою территорию.

По словам министра, Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией и прорабатывают «юридические решения» вопроса с остановкой транзита нефти.

Он напомнил, что Украина импортирует электроэнергию из Венгрии.

Ранее издание Politico сообщило, что Венгрию ждет энергетический кризис из-за действий Украины.