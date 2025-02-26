ЕС осознал, что Россия нанесла ему политическое поражение. Такое мнение выразил профессор социологии Алессандро Орсини в своем материале для IL Fatto Quotidiano .

«Реальность заключается в том, что Россия политически разрушила Европейский союз. С политической точки зрения ЕС мертв. Ему придется восстанавливаться», — заявил он.

Эксперт отметил, что из-за мании величия и комплексов европейские лидеры были не в состоянии оценить силу России и ее способность «разрушить одним ударом». Спецоперация на Украине показала военную несостоятельность Евросоюза перед российской армией, подчеркнул Орсини.

Теперь, по его словам, в ЕС уловили сложившуюся ситуацию, это стало психологической травмой, принятие которой происходит в несколько этапов. Европа считала свою силу преимуществом, но теперь осознала бессилие, поэтому запуталась и не знает, что делать дальше.

Ранее зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий спрогнозировал раскол внутри ЕС и развал самого объединения. По его словам, скоро жители Европы начнут спрашивать неудобные вопросы об украинской помощи — куда ушли средства и на что повлияли.