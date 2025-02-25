Ряд стран Евросоюза не поддержал предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи для Украины. В беседе с RT ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, в ближайшее время жители европейских стран станут задавать властям неудобные вопросы, связанные с последствиями поддержки украинской стороны.

«Начнут спрашивать, куда девалась вся эта помощь, что за это время произошло кроме обнищания государств, которые активно участвовали в финансировании нацистской идеологии на Украине», — пояснил депутат.

Водолацкий спрогнозировал раскол внутри Евросоюза и скорый развал самого объединения, ведь многих политиков уже совсем скоро ожидает дисквалификация.