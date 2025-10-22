Евросоюз одобрил 19-й пакет санкций против России

Страны Европейского союза одобрили 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Reuters .

«В связи с этим была запущена письменная процедура утверждения советом. Если никаких возражений не будет, то пакет примут завтра к 08:00», — отметили в сообщении.

Для вступления санкций в силу требуется утверждение Совета ЕС на министерском уровне.

Неделю назад Великобритания объявила о введении масштабного пакета санкций против России. Рестрикции коснулись крупных энергетических компаний — «Роснефти» и «Лукойла». В общей сложности под новые санкции попали 90 объектов и организаций.

Ранее на Украине пожаловалась на трещины в санкционном режиме ЕС против России. Также власти республики призвали ужесточить экспортный контроль для европейских компаний.