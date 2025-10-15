Агония Запада. Британия заявила о «самых жестких санкциях» против России

Великобритания объявила о введении самого масштабного пакета санкций против России. Детали новых рестрикций опубликовала пресс-служба британского правительства на официальном сайте .

Ограничения коснулись крупнейших энергетических компаний — «Роснефти» и «Лукойла», а также ряда международных посредников, связанных с экспортом российского сырья.

В общей сложности под новые санкции попали 90 объектов и организаций, включая четыре нефтяных терминала в Китае, 44 танкера из предполагаемо существующего «теневого флота», перевозящего российскую нефть, и индийскую компанию Nayara Energy Limited, закупившую свыше 100 миллионов баррелей в 2024 году на сумму более 5 миллиардов долларов.

Великобритания также ограничила импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах, и ввела санкции против семи судов для перевозки СПГ, а также китайского терминала Beihai LNG.

Лондон подчеркнул, что действия направлены на подрыв финансовых возможностей России и обеспечение безопасности Европы.

Кроме энергетического сектора, санкции затронули и поставщиков критической электроники. В Лондоне считают, что Москва работает с некоторыми компаниями из Таиланда, Сингапура, Турции и Китая.

Великобритания уже не первый раз заявляет о «крупнейших санкциях» в отношении России. В мае 2025 года с такой же формулировкой вышел рестрикционный пакет, затронувший нефтяные танкеры.

В октябре 2025 года также выяснилось, что британские власти передали Украине около 85 тысяч беспилотников за последние полгода.