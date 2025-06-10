В Венгрии высмеяли новые санкции против России

Попытки Европы оказать на Россию санкционное давление абсолютно бессмысленны. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х .

«В 18-й раз бьемся головой о кирпичную стену. Это Европа!» — ответил он на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 18-м пакете антироссийских санкций.

Во вторник, 10 июня, стало известно, что в новый список антироссийских санкций могут включить инфраструктуру газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на заявления фон дер Ляйен сообщила британская газета Financial Times. Кроме того, речь идет о снижении потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель с нынешних 60 долларов.