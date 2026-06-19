Евросоюз не смог договориться о бюджете на ближайшие семь лет

Лидеры стран Евросоюза не сумели согласовать параметры многолетнего бюджета на 2028–2034 годы на саммите в Брюсселе. Об этом сообщило издание Politico .

По данным обозревателей, переговоры осложнил бунт нескольких стран против проекта бюджета объемом в два триллиона евро. Речь идет о многолетних финансовых рамках, которые определяют распределение средств Евросоюза на длительный период.

С критикой проекта выступили страны-доноры, которые перечисляют в общий бюджет больше, чем получают обратно через программы и выплаты. Они добиваются более значительного сокращения расходов, чем предложенные в компромиссном варианте 2%.

Кроме того, переговоры усложнили предстоящие выборы в Швеции, Латвии, Финляндии, Италии, Испании и Франции. Источники издания заявили, что затяжное обсуждение бюджета способно превратить тему в часть внутриполитической борьбы.

РИА «Новости» со ссылкой на итоговые выводы саммита сообщило, что лидеры ЕС поручили следующему государству, председателю в Совете ЕС, продолжить переговоры.

«Европейский совет призывает председательство Ирландии продолжить работу над переговорным документом к октябрьскому заседанию Европейского совета с целью своевременного достижения соглашения», — отметили в заявлении.

Договоренностей планируют достичь до конца 2026 года. Такой срок оставляет Евросоюзу время на принятие необходимых законов в 2027-м и поможет избежать перебоев с финансированием программ после начала нового бюджетного периода в январе 2028 года.

Ранее участники саммита ЕС в Брюсселе впервые с 2023 года единогласно приняли заявление по Украине. До этого Венгрия отказывалась подписывать такие документы, иногда к ней присоединялась Словакия.