Евросоюз введет санкции против Полины Гагариной

Евросоюз планирует включить в 14-й по счету пакет санкций российскую певицу Полину Гагарину. Об этом сообщило издание EUobserver .

Артистка попала в поле зрения ЕС, так как выступала на мероприятиях по случаю присоединения новых регионов к России. Также Гагарина увеличила свои доходы якобы с помощью регулярного участия в «спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях».

Евросоюз решил пополнить черный список предпринимателями Игорем Алтушкиным, Романом Троценко и Таймуразом Боллоевым.

По данным продюсера и шоумена Сергея Дворцова, Гагарина получает за концерт от семи до 10 миллионов рублей. В конце июня артистка выступит в «Лужниках». Как отметил Дворцов, аренда стадиона стоит около 10 миллионов рублей. Поэтому исполнительница хита «Спектакль окончен» уйдет в ноль.

Сама Гагарина не скрывает, что запланированный концерт в «Лужниках» не окупится. Она говорила о том, что шоу «Навсегда» по факту будет благотворительным.