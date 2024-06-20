Евросоюз согласовал очередной пакет антироссийских санкций

Постпреды стран — членов Евросоюза согласовали очередной пакет антироссийских санкций. Об этом председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила в социальной сети X (бывший Twitter).

«Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины», — указали в аккаунте бельгийского председательства.

В 14-м по счету пакете предусмотрели новые меры, а также усилили действия уже существующих ограничений, уточнила Бельгия.

По данным разных иностранных СМИ, новые санкции могут ограничить использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта отечественного сжиженного газа. Также ЕС включит в черный список свыше 40 новых физлиц и организаций. Санкции, по данным издания EUobserver, коснутся даже российской певицы Полины Гагариной. Ее хотят добавить в черный список из-за того, что артистка выступала на концертах по случаю присоединения новых регионов.