Евросоюз может временно отменить ограничения цен на российскую нефть

Европейский союз рассматривает возможность временно отменить ограничения на цены на нефть из России из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Как говорится в публикации, из-за нестабильности на Ближнем востоке, вызванной конфликтом США и Израиля с Ираном, возникли сомнения, сможет ли Европа окончательно отказаться от российских энергоресурсов.

По информации RT, Евросоюз рассматривает возможность временного замораживания верхнего предела цен на российскую нефть. Отмечается, что следующий пересмотр ценового потолка в июле, вероятно, приведет к повышению как минимум до 65 долларов за баррель.

Ранее глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что авиация в Германии сталкивается с нехваткой керосина и цены на автозаправках постоянно растут. В то же время власти Венгрии заявили, что продолжат закупки углеводородов в России.