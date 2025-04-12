Евросоюз может отказаться от США ради Китая

Европейский союз может отказаться от партнерских отношений с Соединенными Штатами ради доступа к рынку Китая. Такое предположение сделал обозреватель Орен Касс в материале для газеты Financial Times.
Он написал, что в новом многополярном мире США возглавят альянс экономики и безопасности и предоставят КНР собственную меру влияния. Касс отметил, что стратегическая ценность и рычаги влияния континента находятся на низком уровне.
«Как и его воля делать трудный выбор, принимать жертвы и сопротивляться краткосрочному соблазну доступа на китайский рынок», — подчеркнул обозреватель.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Европу вместе с Китаем отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду. Си Цзиньпин отметил, что в тарифных войнах не будет победителей.
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