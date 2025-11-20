Евросоюз изучит пункты мирного плана США по Украине

Каллас усомнилась в эффективности мирного плана США по Украине без участия ЕС

Евросоюз не принимал участия в разработке рамочного соглашения по урегулированию украинского конфликта. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Она подчеркнула, что обсуждение документа станет главной темой на заседании министров иностранных дел блока, и добавила, что для эффективной реализации предложений потребуется участие Евросоюза и Украины.

«Мне об этом ничего не известно. Чтобы любой план сработал, требуется согласие и поддержка украинцев и европейцев», — заявила Каллас.

Дипломат добавила, что Евросоюз всегда выступал за прочный и справедливый мир, поэтому только привествует любые усилия, направленные на эти цели.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что утекший в СМИ план США по урегулированию конфликта на Украине напугал европейских и украинских чиновников из-за уступок требованиям России.

Сам документ состоит из 28 пунктов. По данным журналиста Financial Times Кристофера Миллера, в него включили отказ Украины от Донбасса, части вооружений и сокращение численности ВСУ в два раза.