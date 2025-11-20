Мирный план России и США шокировал Европу и Киев

Politico: чиновники в ЕС и Киеве остались в шоке от плана России и США

Обсуждаемый в СМИ план урегулирования украинского конфликта с участием США и России шокировал чиновников в Евросоюзе и Киеве. Об этом сообщило издание Politico .

По информации источника, многие киевские и западные официальные лица поразились, узнав о существовании документа.

Их удивил сам факт наличия документа с учетом резких высказываний президента США Дональда Трампа в отношении российского коллеги Владимира Путина в последнее время, заявили журналисты.

По данным газеты, спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работу над планом после встречи со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в Майами в конце октября. Однако точные детали планы в настоящее время еще на стадии переговоров.

Ранее канал NBC заявил, что президент США Дональд Трамп согласовал план из 28 пунктов по урегулированию кризиса на Украине.