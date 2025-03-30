Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа хочет сотрудничать с США, но Евросоюз готов отреагировать единым фронтом на американские пошлины. Об этом сообщило агентство Reuters.

Такое заявление Шольц сделал на открытии Ганноверской промышленной выставки. В этом году ее страной-партнером является Канада, Россия в ней не участвует. Он отметил, что торговые войны наносят ущерб всем сторонам. При этом добавил, что Европа «не наивна, но и не слаба».

Шольц подчеркнул, что Европа нацелена на сотрудничество, но если американские власти не оставят им другого выбора, то ЕС отреагирует «как единое целое». В качестве примера он привел американские пошлины на сталь и алюминий.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил министру торговли повысить пошлины на сталь и алюминий, поставляемые в страну из Канады, до 50%.

Американский лидер также пригрозил Евросоюзу ввести 200%-ные тарифы на алкоголь из европейских стран. Трампа возмутила 50%-ная пошлина, введенная в Европе на виски из США.