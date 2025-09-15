Европу поразила реакция Трампа на вторжение беспилотников в Польшу

Европейские дипломаты встревожены из-за сдержанной реакции президента США Дональда Трампа на случай с падением беспилотников в Польше. Об этом собственные источники в европейских дипломатических кругах сообщили агентству Reuters .

«По словам нескольких дипломатических источников, пожелавших остаться анонимными, в Европе реакция на действия Трампа в связи с этим инцидентом варьировалась от недоумения до смятения и беспокойства», — отметили журналисты.

По словам одного из источников агентства, в НАТО сейчас нет уверенности в поддержке со стороны США. «Молчание Вашингтона просто оглушительно», — добавил он.

В Европе сдержанность Трампа воспринимают как очередной шаг в его политике «Америка прежде всего». Цель этой политики — переложить больше ответственности за свою безопасность на европейских союзников и увеличить их финансовую поддержку Украины.

Около 20 беспилотников рухнули на территории Польши 10 сентября. Польские власти и НАТО обвинили Россию, решив, что страна причастна к налету дронов.

Позже глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что замеченные в небе над Польшей БПЛА не несли на борту взрывчатые вещества. Он также опроверг мнение, что Россия якобы запустила эти дроны и таким образом пыталась проверить реакцию НАТО.