Европу обвинили в предвзятости к российским детям из-за трека «Сигма-бой»

Европейские политики в попытке запретить трек «Сигма бой» выступают против российских детей и их творчества. Об этом в Telegram-канале написал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Ранее немецкий политик Нела Риль заявила, что Евросоюз должен принять запретительные меры в отношении песни «Сигма бой», поскольку в ней содержится «пророссийское и патриархальное мировоззрение».

«Европейские деятели уже не в первый раз пытаются выступить против российских детей. О какой свободе могут говорить политики в Европе, запрещая творчество и поп-культуру наших детей?» — написал Гуров.

Глава Росмолодежи напомнил, что ЕС также ввел санкции против детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Ранее песню «Сигма-бой» в исполнении российских школьниц Бетси и Марии Янковской включили в чарт Billboard. Трек обогнал хиты Кэти Перри He’s Mine, I’m His и сингл Joyride певицы Keish. На сервисе YouTube песня набрала свыше 50 миллионов просмотров.