Европейцев призвали потерпеть Маска несколько месяцев

Европейцам нужно «потерпеть» несколько месяцев главу Департамента эффективности государственного управления Илона Маска. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщил RT.

«Если американская демократия может выдержать 10 лет ворчания активистки Греты Тунберг, то вы, ребята, потерпите несколько месяцев Илона Маска», — отметил Вэнс.

По его мнению, Евросоюзу придется смириться с постами американского миллиардера. Вице-президент назвал демократию проявлением голосов граждан, которые «нельзя заглушить».

Бизнесмен ранее заявил, что деятельность НАТО нужно тщательно пересмотреть. Также Илон Маск обновил статус своего профиля в соцсети X, назвав себя «технической поддержкой Белого дома».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал американского предпринимателя за поддержку крайне правых немецких политиков. Он назвал взгляды Маска неприемлемыми, несмотря на его статус.