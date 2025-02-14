Европейцев призвали потерпеть Маска несколько месяцев
Вице-президент Вэнс попросил Евросоюз потерпеть Маска на примере Греты Тунберг
Европейцам нужно «потерпеть» несколько месяцев главу Департамента эффективности государственного управления Илона Маска. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщил RT.
«Если американская демократия может выдержать 10 лет ворчания активистки Греты Тунберг, то вы, ребята, потерпите несколько месяцев Илона Маска», — отметил Вэнс.
По его мнению, Евросоюзу придется смириться с постами американского миллиардера. Вице-президент назвал демократию проявлением голосов граждан, которые «нельзя заглушить».
Бизнесмен ранее заявил, что деятельность НАТО нужно тщательно пересмотреть. Также Илон Маск обновил статус своего профиля в соцсети X, назвав себя «технической поддержкой Белого дома».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал американского предпринимателя за поддержку крайне правых немецких политиков. Он назвал взгляды Маска неприемлемыми, несмотря на его статус.