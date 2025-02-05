Маск назвал себя «техподдержкой» Белого дома

Илон Маск, глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель, обновил статус своего профиля в социальной сети X . Он назвал себя «технической поддержкой Белого дома».

Телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, рассказал, что в последние дни Маск получал сигналы от Белого дома о том, что его полномочия имеют границы и он должен предоставлять отчеты главе аппарата официальной резиденции президента США.

В конце 2024 года газета Washington Post назвала бизнесмена «теневым президентом» США. Причиной такого звания стало активное вмешательство Маска в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что создало угрозу шатдауна — приостановления работы правительства.

Ранее Илон Маск раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что он тратил средства на нелегальных мигрантов, вместо того чтобы помогать американцам. В 2023 году страна понесла убытки в размере 150,7 миллиардов долларов. Миграционный кризис стал одной из самых серьёзных проблем в США.