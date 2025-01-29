Шольц раскритиковал Маска за поддержку правых политиков в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц резко осудил американского предпринимателя Илона Маска за поддержку партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщила газета Eßlinger Zeitung .

По словам Шольца, вмешательство состоятельных бизнесменов в политические вопросы в последнее время стало особенно привычным явлением, однако позиция Маска вызывает у него негодование.

«Это действительно отвратительно и нехорошо для демократического развития во всем ЕС», — сказал канцлер.

Шольц добавил, что Германия благодарна США за освобождение от нацизма, и в том числе поэтому он «так взбешен» поддержкой Маска крайне правых политиков.

Ранее немецкий канцлер прокомментировал жест американского миллиардера на инаугурации президента США Дональда Трампа. Шольц назвал взгляды Маска неприемлемыми, несмотря на его статус.