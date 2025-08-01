Европейцев предупредили об ударе России из Африки

Россия вытеснила Францию из Африки, договорившись с правительством Нигера о ядерном партнерстве. В будущем это скажется на электроснабжении Европы, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung .

Министр энергетики России Сергей Цивилев объявил об инвестициях в добычу урана и активизации сотрудничества в области гражданской атомной энергетики с Нигером. Эта страна считается одним из крупнейших в мире производителей урана и ключевым источником поставок для французской Orano. Новое правительство, пришедшее после госпереворота 2023 года, лишило атомную компанию лицензии на важные рудники. Теперь на право разрабатывать эти месторождения претендует Росатом.

За счет ресурсов Нигера Франция покрывала более 20% своих потребностей в уране, Евросоюз — около четверти. По этой причине расширение влияния России на регион и возможный полный сбой поставок вызовет далеко идущие последствия для производства электроэнергии в Европе.

Развитие отношений с Африкой стало одним из приоритетов внешней политики России, объявил ранее президент Владимир Путин. Большой пакет соглашений о сотрудничестве подписали участники форума в Санкт-Петербурге.