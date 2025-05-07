Путин назвал приоритетом развитие отношений России со странами Африки

Одним из внешнеполитических приоритетов России всегда было укрепление связей с Африканским континентом. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
«Один из системных приоритетов российской внешней политики — укрепление связей со странами Африки», — сказал глава государства.
Путин напомнил, что по итогам петербургского саммита «Россия — Африка» стороны приняли солидный пакет совместных документов. В их числе развернутые декларации и план действий до 2026 года. Работа над реализацией на практике уже ведется.
Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
С официальным визитом в Россию также прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. В беседе с журналистами он раскрыл темы переговоров с Путиным.
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