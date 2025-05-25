Путин: конференция Форума партнерства Россия — Африка состоится до конца года

Очередная конференция Форума партнерства Россия — Африка пройдет в одном из африканских государств до конца года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Новый диалоговый формат, министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка, дает хорошую отдачу. Очередную встречу планируется провести в одной из африканских стран до конца года», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия неизменно выступает за расширение дружественных отношений с африканскими партнерами. Президент напомнил, что в 2019 и 2023 годах уже прошли саммиты Россия — Африка, способствовавшие координации усилий в международных делах и позволившие определить новые направления сотрудничества.

«Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей в интересах построения демократического и справедливого многополярного миропорядка», — добавил он.

Ранее Путин назвал приоритетом развитие отношений России со странами Африки.