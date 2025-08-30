Фото: Военно-историческая реконструкция событий мая 1945 года в музее истории танка Т-34 в Мытищах / Медиасток.рф

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен преподнес коллегам из стран ЕС подарки — ручки из собранных с поля боя украинских гильз. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии .

«Надеюсь, вы оцените этот маленький подарок», — сказал Расмуссен в ходе неформальной встречи в Копенгагене.

Ранее главы МИД ЕС признали нехватку денег на помощь Украине. Каллас заявила, что искать средства нужно сейчас. Одним из способов финансирования могут стать замороженные российские активы. Сейчас Еврокомиссия разрабатывает схему передачи 200 миллиардов долларов от них Киеву.

Возвращения бумаг россиянам без компенсации в случае мира или прекращения огня пока не планируется.