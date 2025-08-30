Каллас перечислила нюансы по возвращению замороженных российских активов

Евросоюз не представляет возвращение России заблокированных активов без выплаты компенсации Украине. Об этом на брифинге перед встречей глав Минобороны стран сообщества в Копенгагене заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Нам предстоят аргументированные дебаты, но мы не можем представить, что при наличии мирного соглашения или в случае прекращения огня активы вернут России, если она не выплатила Украине компенсации», — сказала она.

После начала СВО на Украине страны «Большой семерки» и Евросоюза заморозили валютные резервы России на сумму около 300 миллиардов долларов. Их них свыше 200 миллиардов находятся на счетах в ЕС. С января по июль нынешнего года сообщество перевело Украине около 10,1 миллиарда евро от доходов с заблокированных российских средств.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия разрабатывает схему передачи 200 миллиардов долларов замороженных активов России Киеву.