DPA: концерн KNDS не будет поставлять ВСУ оружие и восполнит арсеналы НАТО

Франко-немецкий оборонный концерн KNDS отказался передавать вооружения и боеприпасы Украине. Об этом агентству DPA рассказал директор фирмы Ральф Кетцель.

По его словам, предприятие не способно поставлять Украине необходимый объем боеприпасов в ближайшем будущем. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров.

Кетцель отметил, что предприятию нужно сосредоточиться на восполнении запасов НАТО, которые очень истощились из-за поддержки киевского режима.

KNDS также выпускает и тяжелые танки Leopard 2, которые украинцы получают от Германии с 2023 года.

«Думаю, что другие оружейные фирмы Европы способны обеспечить ВСУ вооружением за более короткий срок», — сказал Кетцель.

Ранее стало известно, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин отмечал, что для прекращения боевых действий Западу нужно отказаться от поставок вооружений для ВСУ.