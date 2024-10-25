Сегодня 19:18 Ключевая ставка — 21%. Что будет с ценами, бизнесом и ипотекой Инвестор Петрова: со ставкой в 21% бизнесу не окупиться 0 0 0 Фото: Баранов Владимир / Global Look Press Эксклюзив

Деньги

Инвестиции

Банки

Недвижимость

Кредиты

Ипотека

Бизнес

Деньги

Центробанк

Экономика

Льготная ипотека

Импортозамещение

Инфляция

Центральный банк России 25 октября повысил ключевую ставку на 2% — до рекордных 21%. Как это повлияет на экономику, потребительские цены, кредиты и что будет с бизнесом — в материале 360.ru.

Прогнозы по инфляции На заседании Банка России также огласили скорректированный прогноз по инфляции на 2024 год. Его увеличили с 6,5-7% до 8-8,5%. Кроме того, ЦБ повысил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году — с 4-4,5% до 4,5-5%.

Рост цен и дорогие кредиты «Центробанк живет своей жизнью, и его цель одна — снижение уровня инфляции. Никаких других целей нет, поэтому ЦБ не оглядывается на то, что будет с экономикой, предприятиями, малым бизнесом», — заявила 360.ru предприниматель кандидат экономических наук и инвестор Светлана Петрова. По ее мнению, после очередного повышения ключевой ставки потребительские цены вырастут. Предприниматели кредитуются в банках, а увеличение ставки влечет за собой рост ставок по кредитам. Коммерсанты просто переложат эту нагрузку на покупателей.

Фото: Peter Kneffel/dpa / Global Look Press

С другой стороны, инфляционные ожидания в стране усиливаются. Население станет тратить деньги здесь и сейчас, понимая, что дальше все будет только дорожать. Поэтому вырастет внутренний спрос, который значительно опередит возможности расширения списка товаров и услуг, подчеркнула эксперт. «Мы производим далеко не все, что нам нужно, а с импортозамещением пока туго. Цены вырастут, бизнес перестал инвестировать в оборудование, развитие, потому что эти запредельные ставки ему никогда не окупить», — предупредила Петрова. Кредиты тоже подорожают. Из-за этого импортозамещение прекратится или замедлится. «Средний и крупный бизнес, возможно, попадает в какие-то программы Минфина, Минпромторга и так далее, но для малого бизнеса это означает приостановку всех инвестиционных программ», — отметила кандидат экономических наук.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Повышение ставки повлечет снижение инфляции: более высокие процентные ставки опускают спрос на товары и услуги, добавил инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. «Это вызовет сокращение экономического роста, поскольку более высокие процентные ставки сделают кредиты дороже, что снизит инвестиции и потребление. В теории высокая ставка должна вызвать укрепление национальной валюты, поскольку инвесторы будут привлечены к более высоким процентным ставкам в стране», — отметил эксперт. Цены на товары и услуги вырастут, потому что компании будут переносить на потребителей свои затраты на кредиты. Помимо этого, произойдет уменьшение спроса на автомобили и недвижимость.

Когда ЦБ начнет понижать ключевую ставку Чтобы Центробанк начал понижать ставку, нужно убрать «навес» внутреннего спроса, рассказала Петрова.

Сейчас в экономику страны поступают средства от тех, кто занят в СВО так или иначе, прямым или косвенным образом. Когда это закончится, тогда, видимо, Центробанк начнет снижать ключевую ставку. Светлана Петрова

По мнению Варфоломеева, ключевую ставку начнут снижать, когда инфляцию опустят до целевых уровней. «По прогнозам, это произойдет во втором полугодии 2025 года», — допустил советник.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Что делать частным инвесторам «Рынок ценных бумаг, я думаю, просядет. Сейчас банки манят частных инвесторов выгодными ставками. Скорее всего, они еще будут подниматься», — отметила Петрова. Она посоветовала разделить денежные средства: часть положить на вклад и зарабатывать на высоких ставках, а часть инвестировать в фондовый рынок — например, купить интересные, но подешевевшие акции. Капитализация рынка ценных бумаг, по словам Варфоломеева, уменьшится из-за снижения доходности акций, но доля долговых обязательств возрастет. «В сегодняшних условиях самая простая и безрисковая стратегия для инвесторов — это банковские депозиты», — дал оценку ситуации советник.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Я хочу купить квартиру — что мне делать сейчас? Если вопрос с жильем стоит остро, то человеку будет не до рассуждений о том, какая ключевая ставка, напомнила Петрова. «Если нет возможности взять льготную ипотеку, нужно сравнить, что дешевле: взять этот кредит или платить за аренду жилья. Если вопрос стоит остро, то я бы посоветовала выбрать квартиру на вторичном рынке. Она будет с каким-то ремонтом, на него не нужно будет тратиться», — рекомендовала предприниматель. Кроме того, необходимо понимать, что придется платить повышенные проценты два-три года, пока ключевую ставку не снизят. Нужно быть дисциплинированным, вовремя вносить платежи, чтобы в будущем рефинансировать ипотеку по более низким ставкам. «Без крайней необходимости и льготной ипотечной ставки приобретение жилья влечет непосильную финансовую нагрузку и переплату. Например, при ипотечном кредите в 10 миллионов рублей и ипотечной ставке более 21% ваш средний платеж в месяц составит 160 тысяч рублей, и за 30 лет вы переплатите более 50 миллионов рублей», — подытожил Варфоломеев.