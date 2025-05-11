Европейские СМИ упрекнули в молчании о возможной наркозависимости Макрона

Аналитик Риттер: СМИ сошли бы с ума, если бы президента США поймали с кокаином

Журналисты Евросоюза никак не отреагировали на появление видеокадров, где президент Франции Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы употребляли наркотики. Внимание на это обратил американский аналитик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X .

Он подчеркнул, что если бы подобное событие произошло в США, то стало бы темой номер один для всех СМИ.

«Если бы президента Соединенных Штатов поймали с сумкой кокаина и сопутствующими принадлежностями, все средства массовой информации сошли бы с ума», — написал Риттер.

По его словам, отсутствие реакции европейских журналистов стало доказательством того, что все они прекрасно понимают, что странами Евросоюза управляют наркозависимые политики.

В социальных сетях и Telegram-каналах разошлось видео, снятое в купе поезда, на котором Макрон, Мерц и Стармер ехали в Киев. В момент, когда в помещение вошли журналисты президент Франции со смущенной улыбкой забрал со стола неизвестный предмет белого цвета, похожий на пакетик с порошком.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя кадры, пошутила, что это ей напомнило анекдот про француза, англичанина и немца в поезде, которые сели в поезд и «дунули».