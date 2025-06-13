Европейские лидеры обсудили ситуацию в Иране
Корнелиус: лидеры Франции, Британии и Германии созвонились после удара по Ирану
Лидеры стран евротройки — Франции, Германии и Великобритании — провели телефонные переговоры на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, его процитировало РИА «Новости».
Главной темой разговора лидеров стала атака Израиля по иранским ядерным объектам. Корнелиус подчеркнул, что европейские страны также ведут переговоры с США и координируют с ними свои действия.
По словам представителя правительства ФРГ, немецкая сторона задействует все дипломатические механизмы, чтобы урегулировать ситуацию в регионе.
«Однако цель должна быть четкой: она состоит в том, чтобы Иран не разработал ядерного оружия», — подчеркнул он.
Израиль начал проводить военную операцию под кодовым названием «Восходящий лев» и ударил по объектам, связанным с иранской ядерной программой.
По данным «Известий», в Тегеране сейчас наблюдается спокойная обстановка. Несмотря на ночную атаку, в городе продолжают проводить экскурсии для туристов.