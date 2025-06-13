Европейские лидеры обсудили ситуацию в Иране

Корнелиус: лидеры Франции, Британии и Германии созвонились после удара по Ирану

Лидеры стран евротройки — Франции, Германии и Великобритании — провели телефонные переговоры на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, его процитировало РИА «Новости» .

Главной темой разговора лидеров стала атака Израиля по иранским ядерным объектам. Корнелиус подчеркнул, что европейские страны также ведут переговоры с США и координируют с ними свои действия.

По словам представителя правительства ФРГ, немецкая сторона задействует все дипломатические механизмы, чтобы урегулировать ситуацию в регионе.

«Однако цель должна быть четкой: она состоит в том, чтобы Иран не разработал ядерного оружия», — подчеркнул он.

Израиль начал проводить военную операцию под кодовым названием «Восходящий лев» и ударил по объектам, связанным с иранской ядерной программой.

По данным «Известий», в Тегеране сейчас наблюдается спокойная обстановка. Несмотря на ночную атаку, в городе продолжают проводить экскурсии для туристов.