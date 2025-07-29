Европейские дороги назвали непригодными для переброски войск

Автомобильные дороги, мосты и железнодорожные пути стран Евросоюза не предназначены для переброски войск и военной техники на восток. Об этом заявил еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас газете Financial Times .

«У нас есть старые мосты, которые нужно обновить, усовершенствовать, и узкие, которые следует расширить, а есть и несуществующие, которые необходимо построить», — сказал он.

Европейский чиновник отметил, что танки НАТО весом до 70 тонн не смогут проехать через тоннели на восточной границе и разрушат мосты. Власти стран Евросоюза намерены повысить военную мобильность и потратить не меньше 17 миллиардов евро для проведения работ по модернизации инфраструктуры.

Ранее советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что европейские страны не смогут быстро восстановить свой военно-промышленный комплекс.