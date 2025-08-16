Европейские чиновники обеспокоились из-за давления Трампа на Зеленского

Чиновники и дипломаты в Евросоюзе всерьез опасаются давления американского лидера на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки в конфликте с Россией, отметил источник.

Послы стран ЕС созвали экстренное заседание по итогам саммита на Аляске с участием Владимира Путина и Трампа для выработки дальнейших шагов в украинском конфликте. Встреча президентов США и России прошла на Аляске 15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон и продлилась два часа 45 минут.

Трамп заявлял, что, в отличие от Украины, считает Россию великой державой и советует киевскому режиму согласиться на прекращение огня. Он также допустил, что Украину такой вариант может не устроить.