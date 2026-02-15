Европа ошибочно считает Россию экзистенциальной угрозой, тогда как главный вызов для нее — неспособность конкурировать с Глобальным Югом. Об этом бизнесмен Олег Дерипаска заявил в телеграм-канале , комментируя дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, западные участники форума «слабо понимают происходящее за пределами Старого Света». Он привел примеры: глава МИД Швеции призвала к полному запрету морских услуг для российского энергоэкспорта, а сенатор США — к давлению на Китай и Индию за торговлю с Москвой. Выводы об «угрозе» России бизнесмен назвал абсолютно ошибочными.

«Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия», — подчеркнул Дерипаска.

Он призвал Россию диверсифицировать внешнеэкономические связи и прагматичнее работать с Китаем, Индией, Африкой и Латинской Америкой.

Ранее в США обвинили Европу в демонизации России ради усиления армии.