Политики Евросоюза демонизировали Россию, чтобы оправдать усиление армии и получить инструменты для подавления недовольства внутри своих стран. Об этом рассказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире своего YouTube-канала .

Риторику европейских политиков профессор объяснил страхом перед утратой прежнего влияния и растущим социальным напряжением. Он добавил, что в такой ситуации власти постарались переложить последствия кризиса на средний и низший классы, а образ внешней угрозы помог подменить разговор о классовых различиях определенной идеологией.

«Когда империя приходит в упадок и не может это остановить, возникает особый вид ужаса. <…> Это означает, что необходимо переложить издержки упадка на средний и низший классы. <…> При этом внешняя угроза позволяет использовать национализм как идеологическую программу, а не как классовый конфликт», — отметил он.

Вольф добавил, что образ России как демона позволил быстро наращивать военную мощь, а затем использовать армию против собственного населения.

«Милитаризация Европы не имеет отношения к России», — подчеркнул он.

Ранее Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у морских и сухопутных границ. Москва выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и говорила о готовности к диалогу при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.