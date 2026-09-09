Подземные газовые хранилища в Европе столкнулись с проблемами с закачкой, до зимы наполнить их уже не успеют. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, европейцы в настоящее время находятся в сложном положении.

«У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. Даже выйдя на максимальные темпы закачки, они не сумеют это сделать до наступления зимы», — добавил пресс-секретарь президента России.

Глава МИД Сергей Лавров шутил, что Евросоюз сделал себе харакири, отказавшись от поставок российских углеводородов. По его словам, теперь ЕС вынужден покупать дорогой сжиженный природный газ из США по 900 долларов за тысячу кубометров.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер фразой «будет зима» описывал текущие запасы газа в Евросоюзе.