Уровень газа в хранилищах Европы остается минимальным. Состояние региона по голубому топливу в комментарии ТАСС оценил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«В Европе будет зима», — заявил он на полях Восточного экономического форума.

Запасы газа в хранилищах Европы к началу отопительного сезона находятся на минимуме за все время наблюдений с 2011 года, что является угрозой газоснабжению стран ЕС, сообщил ТАСС.

В июле 2026-го Бельгия получила весь сжиженный природный газ только из России из-за сокращения поставок из других государств. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке и проблемы с судоходством в Ормузском проливе.