Европе предрекли новый шоковый рост цен на газ

Европейская политика на газовом рынке может привести к росту цен и перебоям с поставками. На это указал глава «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума. Его процитировали «Известия» .

Миллер отметил, что процесс деиндустриализации Европы продолжится. Изменчивость цен на газовом рынке еще больше вырастет.

«Такая политика и такая ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и к перебоям поставок», — подчеркнул он.

Глава «Газпрома» согласился с тем, что Европа целенаправленно разрушает спрос на газ. Он задался вопросом, к каким последствия приведет такая политика.

Евросоюз, добавил Миллер, сделал «крайними» ключевые отрасли своей промышленности. Из-за этого производство в ЕС снизилось почти на 10% за полтора года, напомнил он.