Европе предрекли новый шоковый рост цен на газ
Миллер: в Европе целенаправленно разрушают спрос на газ
Европейская политика на газовом рынке может привести к росту цен и перебоям с поставками. На это указал глава «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума. Его процитировали «Известия».
Миллер отметил, что процесс деиндустриализации Европы продолжится. Изменчивость цен на газовом рынке еще больше вырастет.
«Такая политика и такая ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и к перебоям поставок», — подчеркнул он.
Глава «Газпрома» согласился с тем, что Европа целенаправленно разрушает спрос на газ. Он задался вопросом, к каким последствия приведет такая политика.
Евросоюз, добавил Миллер, сделал «крайними» ключевые отрасли своей промышленности. Из-за этого производство в ЕС снизилось почти на 10% за полтора года, напомнил он.