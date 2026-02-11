Европарламент одобрил выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро

Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Это следует из итогов голосования, опубликованных на сайте законодательного органа.

За выделение денег проголосовали 458 парламентариев, против выступили 140 человек, воздержались от принятия решений 44.

Общую сумму кредита разобьют на несколько траншей, которые поступят на Украину с 2026 по 2027 год. Выделенные средства пойдут на поддержку государственного бюджета, а также на военные расходы.

Кредит профинансируют за счет средств бюджета Евросоюза и займов на внешних рынках.

На такой шаг политики пошли после неудачной попытки изъять российские активы из бельгийского депозитария Euroclear.

Во время рассмотрения этого вопроса на декабрьском саммите против выступили

президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Они поддержали Бельгию, которая не добилась гарантий со стороны других стран Евросоюза.

По подсчетам издания Politico, из-за выделенного Украине кредита ежегодные расходы бюджета Евросоюза вырастут на три миллиарда евро. Эти средства пойдут на обслуживание долга на внешних рынках.