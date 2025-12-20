Ежегодные расходы ЕС на обслуживание кредита Украины подсчитали

Решение лидеров Евросоюза профинансировать Украину за счет займов для собственного бюджета приведет к ежегодным дополнительным расходам в три миллиарда евро для обслуживания долга. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщило издание Politico .

Собеседники уточнили, что выплату трех миллиардов евро процентов Евросоюз начнет выплачивать с 2028 года через общий бюджет, который финансируется всеми странами. В следующем году на обслуживание долга потратят всего один миллиард евро.

Эта мера не коснется Чехии, Венгрии и Словакии, которые отказались подписать соглашение о выделении денег Украине.

Еврокомиссия на следующей неделе представит новую платформу, через которую начнется поиск средств. Первый транш в размере 45 миллиардов евро Киев получит в следующем году. Остальные средства выделят в 2027-м.

Утвержденный документ предусматривает, что окончательно кредит погасит Украина за счет военных репараций от России после прекращения войны. Но этот сценарий кажется маловероятным, а значит, Евросоюзу придется продлевать кредит и гасить его самостоятельно.

Блок может использовать для погашения долга замороженные российские активы, за счет которых изначально планировал взять кредит. Но этот сценарий тоже маловероятен, потому то против такого решения жестко выступила Бельгия, владеющая депозитарием Euroclear, а также поддержавшие ее Франция и Италия.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони стали основными противниками использования замороженных российских активов для репарационного кредита Украине. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщила газета Financial Times.

Собеседники подчеркнули, что лидеры двух европейских стран встали на защиту Бельгии на саммите Евросоюза, которая так и не добилась от других стран блока абсолютных гарантий по деньгам.