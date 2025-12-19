Мелони и Макрона обвинили в срыве планов ЕС по изъятию российских активов

План Евросоюза по изъятию замороженных российских активов в пользу Украины потерпел крах из-за противодействия премьера Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщила газета Financial Times .

Один из европейских дипломатов назвал Мелони «убийцей». В итоге после 17-часовых переговоров лидеры условились финансировать Украину далее за счет бюджета самого Евросоюза, выделив ей кредит в 90 миллиардов евро.

При этом три страны — Венгрия, Словакия и Чехия — отказались обеспечивать такую схему. Словацкий премьер Роберт Фицо назвал Украину черной дырой, которая уничтожает устойчивое будущее Европы. Кроме того, он обещал блокировать инициативы по финансированию киевского режима за счет российских активов.